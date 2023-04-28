В Ставрополе начала работать лаборатория по развитию сити-фермерства

Опубликовано: 15:55, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе будут развивать сити-фермерство. Для этого, в частности, на одном из факультетов СГАУ открыли лабораторию, в котором смогут учиться студенты, а также магистранты и аспиранты.

В пятницу, 28 апреля, в столице Ставропольского края состоялось открытие лаборатории по развитию сити-фермерства. Об этом сказано на страницах в соцсетях Ставропольского государственного аграрного университета, на одном из факультетов которого и была создана лаборатория.

В вузе рассказали, что для студентов там будут организованы практические занятия, а магистранты и аспиранты смогут заниматься научной работой.

В СГАУ также обратили внимание на то, что такие лаборатории дадут возможность выпускать высококлассных специалистов для работы в данной сфере.

Напомним, сити-фермерство – это одно из перспективнейших направлений сельского хозяйства, которое включает в себя выращивание растений и животных в городских условиях.