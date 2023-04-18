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В Дагестане введут в оборот 6 тыс га неиспользуемых сельхозземель

В Дагестане введут в оборот 6 тыс га неиспользуемых сельхозземель
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане за год собираются ввести в оборот 6 тыс га земель сельхозназначения. В том году было введено в оборот около 5,8 тыс га неиспользуемых земель.

В нынешнем году в Дагестане намерены ввести в оборот примерно 6 тыс га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза.

Выступая на заседании, прошедшем во вторник под председательством руководителя правительства РД, Мухтарбий Аджеков напомнил, что в том году в республике было введено в оборот 5,83 тыс га земель сельхозназначения, включая 5,354 тыс га пашни.

По словам министра, на данный момент в республике в общей сложности свыше 33 тыс га неиспользуемой пашни.

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