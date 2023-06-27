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Завершилась встреча глав Госдепа США и МИД Азербайджана и Армении

Завершилась встреча глав Госдепа США и МИД Азербайджана и Армении
Главы дипведомств США, Азербайджана и Армении завершили переговоры в Арлингтоне. Главной темой встречи было мирное соглашение.

В американском Арлингтоне завершилась трехсторонняя встреча госсекретаря Энтони Блинкена, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Переговоры проходили в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США провел встречи с главами внешнеполитических ведомств двух стран за закрытыми дверями.

Главной темой переговоров стало мирное соглашение. Переговоры будут продолжаться до 29 июня.

В США стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Госдепа США

В США стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Госдепа США

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