Завершилась встреча глав Госдепа США и МИД Азербайджана и Армении

Опубликовано: 19:20, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Главы дипведомств США, Азербайджана и Армении завершили переговоры в Арлингтоне. Главной темой встречи было мирное соглашение.

В американском Арлингтоне завершилась трехсторонняя встреча госсекретаря Энтони Блинкена, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Переговоры проходили в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США провел встречи с главами внешнеполитических ведомств двух стран за закрытыми дверями.

Главной темой переговоров стало мирное соглашение. Переговоры будут продолжаться до 29 июня.