В США стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Госдепа США

Опубликовано: 17:17, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В американском Арлингтоне начались переговоры глав дипведомств США и Азербайджана. Главная тема встреч – мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

В эти минуты в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца в Арлингтоне проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры ведутся за закрытыми дверями.

Затем глава Госдепа США примет участие в первом пленарном заседании с главами МИД Азербайджана и Армении.

Напомним, что переговоры продолжатся до 29 июня. Основная тема встреч – армяно-азербайджанское мирное соглашение.