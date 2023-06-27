В США стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Госдепа США

В американском Арлингтоне начались переговоры глав дипведомств США и Азербайджана. Главная тема встреч – мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.
В эти минуты в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца в Арлингтоне проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры ведутся за закрытыми дверями.
Затем глава Госдепа США примет участие в первом пленарном заседании с главами МИД Азербайджана и Армении.
Напомним, что переговоры продолжатся до 29 июня. Основная тема встреч – армяно-азербайджанское мирное соглашение.