В Шови нашли тела еще двух жертв оползня

Опубликовано: 18:38, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МВД Грузии

Грузинские спасатели сегодня обнаружили в районе курорта Шови еще два тела людей, погибших во время мощного оползня, сошедшего с гор 3 августа, число жертв сихии увеличилось до 25 человек.

Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача в высокогорном курорте Шови в Западной Грузии возросло до 25, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

"Обнаружено тело еще одной жертвы, а также один фрагмент тела. Продолжаются поиски восьми пропавших"

- МВД Грузии

Общее число жертв сейчас составляет 25 человек, пропавшими без вести считаются 8 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек, сейчас в зоне стихийного бедствия работает большая группа спасателей 105 единиц тяжелой техники, поведал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

"Спасатели, армия, все люди, все ведомства вовлеченные в этот процесс, работают самоотверженно и заслуживают благодарности. А также операторы тяжелой техники, которые выполняют очень большую работу"

– Ираклий Карселадзе

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", оползень неподалеку от грузинского курорта Шови сошел 3 августа. Его жертвами стали десятки человек, стихия повредила ряд инфраструктурных объектов. 7 августа власти страны объявили траур по жертвам стихии.