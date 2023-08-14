В Шови нашли тела еще двух жертв оползня

Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача в высокогорном курорте Шови в Западной Грузии возросло до 25, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
"Обнаружено тело еще одной жертвы, а также один фрагмент тела. Продолжаются поиски восьми пропавших"
- МВД Грузии
Общее число жертв сейчас составляет 25 человек, пропавшими без вести считаются 8 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек, сейчас в зоне стихийного бедствия работает большая группа спасателей 105 единиц тяжелой техники, поведал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
"Спасатели, армия, все люди, все ведомства вовлеченные в этот процесс, работают самоотверженно и заслуживают благодарности. А также операторы тяжелой техники, которые выполняют очень большую работу"
– Ираклий Карселадзе
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", оползень неподалеку от грузинского курорта Шови сошел 3 августа. Его жертвами стали десятки человек, стихия повредила ряд инфраструктурных объектов. 7 августа власти страны объявили траур по жертвам стихии.