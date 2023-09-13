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В Сочи придут смерчи

В Сочи придут смерчи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасатели предупредили гостей и жителей Сочи о формировании смерчей над морем.

МЧС РФ по региону объявило, что над морем у береговой линии в Сочи не исключено появление смерчей. В этой связи экстренным ведомством было объявлено и распространено экстренное предупреждение.

"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" в период 8-10 часов 13 сентября и до конца суток 13 сентября на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем"

– ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Стоит отметить, что образующиеся в Сочи смерчи практически безопасны для людей, так как не выходят на сушу. Однако в 2001 году вышедший на берег смерч разрушил автопарк и повалил несколько многовековых деревьев.

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