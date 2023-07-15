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Смерчи и ливни: Сочи перевели на особый режим

Набережная в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сочинские коммунальщики работают в усиленном режиме после прогноза о приближающихся ливнях. Также не исключен смерчи и усиление ветра до 23 м/с.

Согласно прогнозам синоптиков вечер 15 июля в Сочи отметится ливнями и ветром до до 23 м/с. Не исключено образование смерчей. В этой связи мэр коммунальные службы курорта по решению мэра города Алексея Копайгородского, работают в усиленном режиме. В городе действует предупреждение о шторме.  

"Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности"

– городская администрация

Напомним, что уже прошедшие ливневые дожди подтопили более семи десятков придомовых территорий и трех десятков домов. Благодаря работе сотрудников МЧС удалось спасти 48 человек.

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