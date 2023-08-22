В Самарканде 50 человек отравились хот-догами

Опубликовано: 12:34, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Общепит в центре Самарканда накормил посетителей опасными хот-догами. В больнице оказались почти 50 человек.

В Самарканде продавали некачественные хот-доги, с отравлением в больницы поступили 49 человек.

Массовое пищевое отравление произошло в Самарканде, все пострадавшие употребляли в пищу хот-доги, приобретенные в пункта общепита на улице Рудаки в центре города.

Госпитализация пострадавших началась накануне, всего в инфекционную больницу были доставлены 49 человек, в том числе дети. Сегодня в больнице остаются 20 отравившихся фаст-фудом, остальные пострадавшие уже выписаны.

Пункт общепита закрыт, продукция отправлена на лабораторное исследование.