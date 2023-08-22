В Самарканде 50 человек отравились хот-догами

Общепит в центре Самарканда накормил посетителей опасными хот-догами. В больнице оказались почти 50 человек.
В Самарканде продавали некачественные хот-доги, с отравлением в больницы поступили 49 человек.
Массовое пищевое отравление произошло в Самарканде, все пострадавшие употребляли в пищу хот-доги, приобретенные в пункта общепита на улице Рудаки в центре города.
Госпитализация пострадавших началась накануне, всего в инфекционную больницу были доставлены 49 человек, в том числе дети. Сегодня в больнице остаются 20 отравившихся фаст-фудом, остальные пострадавшие уже выписаны.
Пункт общепита закрыт, продукция отправлена на лабораторное исследование.