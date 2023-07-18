Дети отравились, искупавшись в Черном море

Группа подростков и их тренер оказались на больничных койках после того, как проигнорировали запрет на купание в Черном море. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. По факту ведется расследование.
Следствие установило, что группа подростков с наставников, находившиеся на базе отдыха в Туапсинском районе, не обратили внимания на запрет и отправились купаться. После купания состояние их здоровья резко ухудшилось.
«После этого состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы»
– пресс-служба прокуратуры
Сейчас, по словам медиков, из состояние стабилизировалось, их жизням ничто не угрожает.