Детей случайно напоили хлоркой в детском саду в Караганде

Опубликовано: 11:28, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скандал после отравления хлором малышей в одном из детских садов Караганды не утихает. Родители попавшего в больницу мальчика считают слишком мягким наказание для виновных.

Инцидент в Караганде, в результате которого двое детей выпили раствор хлора, данный им воспитательницей в детском саду, может получить продолжение, пишут местные СМИ.

ЧП случилось чуть больше недели назад, 10 июля. Как говорит мать пострадавшего ребенка, он попросил воспитательницу дать ему попить. Однако в чайнике вместо воды или другого напитка по непонятной причине оказался раствор хлора. Мальчика госпитализировали с химическим ожогом пищевода II степени. В больнице он провел неделю.

Ядовитой жидкости глотнула еще одна девочка, но она практически не пострадала, ей только понадобилось промывание желудка.

Мать отравившегося мальчика заявила, что в садике попытались скрыть происшествие - ей рассказали о нем только вечером, когда пришла за сыном.

"Если бы скорую вызвали сразу, и детям промыли желудок, с моим ребенком было бы все хорошо. Считаю, что к своей работе сотрудники детского сада отнеслись безответственно"

– Алина Ливаншо

По словам женщины, она подавала жалобы в полицию и в отдел образования. Правоохранители обещали ей расследовать ЧП, пишет ekaraganda.kz.

В образовательном ведомстве сообщили, что уже на следующий день после отравления виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Подобный факт стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнанию помощниками воспитателя требований к соблюдению санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима"

– отдел образования