Детей случайно напоили хлоркой в детском саду в Караганде

Инцидент в Караганде, в результате которого двое детей выпили раствор хлора, данный им воспитательницей в детском саду, может получить продолжение, пишут местные СМИ.
ЧП случилось чуть больше недели назад, 10 июля. Как говорит мать пострадавшего ребенка, он попросил воспитательницу дать ему попить. Однако в чайнике вместо воды или другого напитка по непонятной причине оказался раствор хлора. Мальчика госпитализировали с химическим ожогом пищевода II степени. В больнице он провел неделю.
Ядовитой жидкости глотнула еще одна девочка, но она практически не пострадала, ей только понадобилось промывание желудка.
Мать отравившегося мальчика заявила, что в садике попытались скрыть происшествие - ей рассказали о нем только вечером, когда пришла за сыном.
"Если бы скорую вызвали сразу, и детям промыли желудок, с моим ребенком было бы все хорошо. Считаю, что к своей работе сотрудники детского сада отнеслись безответственно"
– Алина Ливаншо
По словам женщины, она подавала жалобы в полицию и в отдел образования. Правоохранители обещали ей расследовать ЧП, пишет ekaraganda.kz.
В образовательном ведомстве сообщили, что уже на следующий день после отравления виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.
"Подобный факт стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнанию помощниками воспитателя требований к соблюдению санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима"
– отдел образования