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Ребенка ударило током на детской площадке в Махачкале

Ребенка ударило током на детской площадке в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уголовное дело возбуждено после того, как в Махачкале ребенка ударило током на детской площадке. Ребенок госпитализирован. Следствие продолжается.

Ребенка ударило электрическим током на детской площадке, находящейся на ул. А. Исмаилова в Махачкале. Делом заинтересовался следком по Дагестану. Инициировано расследование. По факту возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования 11-летнего ребенка по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)"

– пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану

Пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности. Правоохранители изучают все обстоятельства дела, будут проведены соответствующие экспертизы. Также начался опрос свидетелей ЧП.

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