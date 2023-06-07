Девочку убило током на детской площадке в Армении

Опубликовано: 20:31, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ребенок умер от удара током на сельской игровой площадке в Лорийской области. Девочка скончалась прямо на месте событий.

Девочка погибла во время игры в прятки на детской площадке в армянском селе, детали трагедии рассказали в Следкоме республики.

Она произошла в селе Дебед, расположенном в Лорийской области.

Накануне вечером, в 18:00 (17:00 по местному времени) в ванадзорскую больницу привезли мертвую 11-летнюю девочку, которая жила в селе Памбак.

Оказалось, что школьница умерла час назад, во время игры на площадке в Дебед, в паре десятков километров от Памбака.

Причины смерти девочки

Уже установлены подробные обстоятельства ЧП. Погибшая играла вместе с другими детьми в прятки. Она решила спрятаться под столом, но, сделав это, она нечаянно дотронулась до электрического провода.

Правоохранители предприняли оперативные действия на месте трагедии, ведется расследование.