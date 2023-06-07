Девочку убило током на детской площадке в Армении

Ребенок умер от удара током на сельской игровой площадке в Лорийской области. Девочка скончалась прямо на месте событий.
Девочка погибла во время игры в прятки на детской площадке в армянском селе, детали трагедии рассказали в Следкоме республики.
Она произошла в селе Дебед, расположенном в Лорийской области.
Накануне вечером, в 18:00 (17:00 по местному времени) в ванадзорскую больницу привезли мертвую 11-летнюю девочку, которая жила в селе Памбак.
Оказалось, что школьница умерла час назад, во время игры на площадке в Дебед, в паре десятков километров от Памбака.
Причины смерти девочки
Уже установлены подробные обстоятельства ЧП. Погибшая играла вместе с другими детьми в прятки. Она решила спрятаться под столом, но, сделав это, она нечаянно дотронулась до электрического провода.
Правоохранители предприняли оперативные действия на месте трагедии, ведется расследование.