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Девочка в Ингушетии погибла, захлебнувшись молоком - СМИ

Девочка в Ингушетии погибла, захлебнувшись молоком - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грудной ребенок стал жертвой несчастного случая в одном из сел Ингушетии. Трагедия случилась в частном доме. Скорая помощь не смогла помочь малышке.

Младенец трагически погиб в Ингушетии, об этом сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".

По его данным, ЧП случилось в селе Нижние Ачалуки, которое находится в Малгобекском районе.

Девочка, которой исполнилось всего три месяца, подавилась молоком матери. Родственники вызвали "скорую". Однако медики уже не смогли помочь и только констатировали, что ребенок погиб.

Предварительная причина смерти - асфиксия от молока. Однако правоохранители проводят проверку.

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