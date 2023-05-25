Девочка в Ингушетии погибла, захлебнувшись молоком - СМИ

Опубликовано: 9:22, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грудной ребенок стал жертвой несчастного случая в одном из сел Ингушетии. Трагедия случилась в частном доме. Скорая помощь не смогла помочь малышке.

Младенец трагически погиб в Ингушетии, об этом сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".

По его данным, ЧП случилось в селе Нижние Ачалуки, которое находится в Малгобекском районе.

Девочка, которой исполнилось всего три месяца, подавилась молоком матери. Родственники вызвали "скорую". Однако медики уже не смогли помочь и только констатировали, что ребенок погиб.

Предварительная причина смерти - асфиксия от молока. Однако правоохранители проводят проверку.