Избитая девочка из Ингушетии: как погибла 4-летняя Самира

Опубликовано: 10:35, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии трагически завершилась короткая жизнь девочки Самиры. Она умерла в возрасте 4 лет. Ее организм не смог справиться с последствиями побоев, которые ей наносили самые близкие люди.

Вчера в Ингушетии простились с 4-летней девочкой, которая умерла в больнице, не оправившись от побоев. Вся страна и республика с сочувствием следили за судьбой ребенка. Власти обещают - все виновные в смерти Самиры будут наказаны.

Избитая девочка из Ингушетии

Имя Самиры Муцольговой прогремело на всю страну в конце апреля. Именно тогда девочку госпитализировали с тяжелыми травмами, которые, вероятно, ей нанесли мама и бабушка.

Самира, печально известная как избитая девочка, средний ребенок в неполной неблагополучной семье. У девочки остались сестра, которая старше ее на год и маленький двухлетний брат.

Семья Самиры состоит на учете как неблагополучная. Взрослые замечены в "безнравственном образе жизни".

Краткое улучшение

В больнице 4-летняя девочка пришла в сознание 9 мая. Врачи сообщали, что она смогла самостоятельно дышать, но ее жизнь оставалась в опасности - тяжелое состояние усугублялось интоксикацией и анемией.

Махмуд-Али Калиматов посетил Самиру в больнице.

«Верим и молимся, чтобы детский организм справился со всеми недетскими тяготами, что свалились на него»

– глава Ингушетии

Смерть Самиры

Выздороветь избитой девочка не удалось, 16 мая она умерла в больнице.

«Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь. <…> Врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови»

– Махмуд-Али Калиматов

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ДРКБ Ингушетии Фатима Ахильгова рассказала, что было сделано все возможное, чтобы спасти ребенка, проводились консультации с федеральными клиниками Москвы, исследования, лечение.

Похороны

Четырехлетнюю девочку похоронили 18 мая. На прощание с Самирой приехали тысячи людей, в том числе сочувствующие местные жители и представители власти Ингушетии.

Масштабы траурной церемонии оказались такими, что пришлось перекрыть дороги - весь микрорайон был переполнен людьми, чьи сердца тронула история короткой жизни ребенка.

Мать Самиры

С 1 мая мать, которая является главной подозреваемой в деле Самиры, находится под стражей. В МВД Ингушетии считают, что побои девочке наносили мать и бабушка.

Матери погибшей от побоев девочке предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование продолжается, женщину хотят лишить родительских прав.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Наказание виновных в смерти Самиры

История Самиры вызвала резонанс в обществе. Имамы и старейшины после совершения коллективной молитвы в день похорон маленькой девочки призвали присутствующих не пытаться устроить самосуд над виновными, а предоставить возможность разобраться в деле руководству Ингушетии и правоохранительным органам.

«Люди требуют обнародовать детали и ход расследования, все переживают, но работа правоохранителей основывается на множестве источников информации – людях, документах и прочем, на все это нужно время. Мы все должны набраться терпения и дождаться результатов», - написал в соцсети Калиматов.

Он обещает, что всех виновных в детской смерти ждет наказание - проверят участкового и органы опеки, от ответственности не уйдут соседи и безразличные родственники ингушской девочки.