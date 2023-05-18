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Похороны избитой девочки в Ингушетии собрали тысячи сочувствующих

Похороны избитой девочки в Ингушетии собрали тысячи сочувствующих
Тысячи жителей Ингушетии прибыли на похороны 4-летней Самиры, умершей после сильных побоев. Проститься с ребенком приехали и представители власти республики.

На похороны ингушской девочки Самиры, которая скончалась 16 мая после истязаний в семье, приехали тысячи представители власти региона и тысячи сочувствующих.

Прибывшие на траурную церемонию полностью заполнили микрорайон, дороги населенного пункта были перекрыты. Многие из собравшихся, включая мужчин, не сдержали слез. Также на соболезнования прибыли первый вице-премьер республики Магомед Евлоев, члены правительства региона и представители местного руководства.

Имамы и старейшины после совершения коллективной молитвы призвался присутствующих не распространять неверные данные и не пытаться устроить самосуд над теми, кто виновен в смерти Самиры, поручив это дело руководству Ингушетии и правоохранительным органам.

Девочку истязали в семье в Ингушетии

Девочку истязали в семье в Ингушетии

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