Скончалась избитая в Ингушетии девочка

В ингушской больнице умерла четырехлетняя девочка Самира. Она была госпитализирована с тяжелыми побоями, в нанесении которых обвиняются ее мать и бабушка. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, "врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови".
"Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Еще неделю назад мы все радовались, что Самира пришла в себя, у каждого из нас была надежда, что она пойдет на поправку. К сожалению, надеждам этим не дано было сбыться, врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови"
– глава Ингушетии.
По факту возбуждено уголовное дело. Мать девочки находится под арестом, ведется процедура по лишению ее родительских прав. Также следствие полагает, что, кроме матери, девочку избивала и ее бабушка.