Скончалась избитая в Ингушетии девочка

Опубликовано: 20:56, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии от травм скончалась четырехлетняя Самира. В избиении обвиняют ее мать и бабушку. По факту возбуждено уголовное дело.

В ингушской больнице умерла четырехлетняя девочка Самира. Она была госпитализирована с тяжелыми побоями, в нанесении которых обвиняются ее мать и бабушка. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, "врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови".

"Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Еще неделю назад мы все радовались, что Самира пришла в себя, у каждого из нас была надежда, что она пойдет на поправку. К сожалению, надеждам этим не дано было сбыться, врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови"

– глава Ингушетии.

По факту возбуждено уголовное дело. Мать девочки находится под арестом, ведется процедура по лишению ее родительских прав. Также следствие полагает, что, кроме матери, девочку избивала и ее бабушка.