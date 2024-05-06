В Ростове откроют выставку железнодорожного моделирования

В понедельник, 10 июня, в ростовском концертно-спортивном комплексе "Экспресс" стартует интересная выставка, которая наверняка привлечет не только взрослых, но и детей – здесь можно будет собрать железную дорогу с маленькими поездами.

В понедельник, 10 июня, в Ростове-на-Дону откроется ежегодная выставка железнодорожного моделирования "Локотранс-Юг-2024" им. С.В.Ермоленко, сообщает пресс-служба СКЖД.

На выставке ее посетителям, в числе которых наверняка будут и взрослые, и дети, покажут разные модели железнодорожного подвижного состава – это будут и пассажирские поезда, и грузовые составы, передает "АиФ-Ростов".

Кто из нас в детстве не мечтал о собственной, пусть и миниатюрной, железной дороге с бегающими по ней поездами – то же можно будет сделать и здесь, только в другом масштабе. На выставку соберутся большие и маленькие дети из разных городов страны, которые смогут своими руками собрать такую единую железную дорогу из множества модулей и опробовать ее с маленькими поездами.

Выставка пройдет в ростовском концертно-спортивном комплексе "Экспресс", она продлится до среды, 12 июня, а вход на нее будет свободным, добавили в СКЖД.