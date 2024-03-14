В России изменится структура приема в вузы

В РФ будет меняться структура приема в высшие учебные заведения. Приоритет будет отдаваться специальностям, которые будут направлены на реализацию нацпроектов.

В последние годы в России наблюдается стремительное развитие научно-технической сферы и внедрение инновационных технологий в различные отрасли экономики. Для обеспечения устойчивого развития страны и достижения технологического лидерства в мире, необходимо пересмотреть структуру приема в вузы. Государство планирует наращивать объем бюджетных мест по специальностям, которые не только отвечают потребностям нацпроектов, но и способствуют развитию передовых технологий.

«Мы будем пересматривать структуру приема [в вузы], наращивая объем контрольных цифр по тем специальностям, по тем направлениям для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства»

– кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

Подготовка специалистов для реализации нацпроектов

Нацпроекты играют важную роль в экономическом развитии страны, поэтому специалисты, обладающие знаниями и навыками в соответствующих областях, являются необходимым ресурсом. Для успешной реализации нацпроектов требуются специалисты в области цифровизации, экологии, здравоохранения, образования и других сферах. Увеличение количества бюджетных мест на этих специальностях позволит обеспечить страну квалифицированными кадрами, способными реализовывать национальные проекты. Также это позволит сформировать устойчивый кадровый потенциал.