В России будет продлена "Семейная ипотека"

Программу семейной ипотеки в России продлят. Сегодня процент по ней составляет 6%.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах продлить одну из популярных льготных ипотечных программ в стране - семейную.
"У нас есть задача определиться с ипотекой - как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах - на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ"
– Хуснуллин
На данный момент срок окончания программы семейной ипотеки - 1 июля. Тогда же должна завершиться программ "Льготная ипотека" с процентной ставкой 8%. Размер первого взноса по льготным программам составляет 30%.
Отметим, что в прошлом году в стране случился ипотечный бум, россияне взяли ипотечных кредитов на рекордную сумму.