Семейная ипотека – продлят или нет? Мнение Силуанова

Глава Минфина России рассказал, что думает о продлении семейной ипотеки. Пока она действует до 1 июля будущего года.

Семейная ипотека должна быть сохранена в России, заявил министр финансов.

Антон Силуанов напомнил, что льготная ипотека, которая задумывалась как антикризисная мера, должна перестать существовать через полгода. Ранее она неоднократно продлевалась.

В то же время, подчеркнул глава Минфина, пока не стоит отказываться от ипотек, которые он назвал "стимулирующими".

"В первую очередь "семейка" – очевидно, это правильная мера, ну и новые территории, Дальний Восток, может быть, отраслевые (для айтишников и так далее)"

– министр

Отметим, что год назад была программа льготной ипотеки была продлена до середины 2024 года с одновременным повышением ставки до 8%. Кроме того, семейную ипотеку получили возможность взять семьи с двумя детьми.