Взнос по льготной ипотеке вырос до 30% в России

С сегодняшнего дня россияне могут оформить льготную ипотеку с первым взносом 30%, ранее он составлял 20%. Также для всех регионов максимальная сумма кредита установлена на уровне 6 млн рублей.

В России изменились правила льготных ипотечных программ. Они вступили в силу сегодня, 23 декабря.

Первое изменение касается размера первоначального взноса - он увеличен до 30%. До сентября 2023 года он составлял 15%, затем был повышен до 20%, а теперь - до 30%. Таким образом, менее чем за полгода ипотечный взнос по льготным программам в России удвоился.

Второе изменение связано с размером максимального ипотечного кредита. Правительство решило уравнять его по всей стране, он составляет 6 млн рублей. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях кредит по ипотеке был вдвое больше.

Третье нововведение - с 23 декабря россияне, кроме тех, кто оформляет семейную или IT-ипотеку, не могут взять в дополнение ко льготному еще один ипотечный кредит. Ранее граждане имели возможность оформлять комбинированную ипотеку, где часть суммы выдавалась по льготной ставке (8%), а часть - по тем, что предлагает рынок. Это позволяло увеличить до 15-30 млн рублей размер кредита на жилье.

В 2023 году в России случился ипотечный бум - в кредит россиянам выдано 7,6 млрд рублей, что является рекордом. Основная часть выдаваемых ипотечных кредитов приходится на льготные программы.

Изменения правил должны помочь стабилизировать и охладить рынок.