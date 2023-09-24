РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Пятигорске решат проблему водоснабжения

Славяновский источник в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Юг Пятигорска через полтора года избавится от проблем с водоснабжением. Планируется строительство нового водовода.

Ставропольский город Пятигорск в ближайшие годы избавится от проблем со снабжением водой, этому поспособствует масштабная реновация системы.

"В 2023-2024 годах запланирована большая работа по модернизации системы водоснабжения в Предгорном округе. Здесь будет построен межпоселковый водовод протяженностью 36 км, который поможет устранить дефицит питьевой воды на юге Пятигорска, в селах Юца, Этока, Садовое, Привольное, поселке Песковский"

– пресс-служба губернатора Ставропольского края

Сдать новый водовод планируется до конца следующего года. Кроме того, будет продолжено обновление водопроводных сетей в других округах - они нуждаются в замене, так как эксплуатируются уже более 50 лет.

Где отдохнуть осенью: Кавминводы — санаторный рай России

Где отдохнуть осенью: Кавминводы — санаторный рай России

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
955 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version