В Пятигорске решат проблему водоснабжения

Юг Пятигорска через полтора года избавится от проблем с водоснабжением. Планируется строительство нового водовода.
Ставропольский город Пятигорск в ближайшие годы избавится от проблем со снабжением водой, этому поспособствует масштабная реновация системы.
"В 2023-2024 годах запланирована большая работа по модернизации системы водоснабжения в Предгорном округе. Здесь будет построен межпоселковый водовод протяженностью 36 км, который поможет устранить дефицит питьевой воды на юге Пятигорска, в селах Юца, Этока, Садовое, Привольное, поселке Песковский"
– пресс-служба губернатора Ставропольского края
Сдать новый водовод планируется до конца следующего года. Кроме того, будет продолжено обновление водопроводных сетей в других округах - они нуждаются в замене, так как эксплуатируются уже более 50 лет.