Вестник Кавказа

В парламенте Грузии второй день подряд введен особый режим

В парламенте Грузии второй день подряд введен особый режим
© Фото: сайт парламента Грузии
Парламент Грузии вводит ограничения в связи с рассмотрением закона об иноагентах. Граждане, которые выступают против его принятия, обещают выйти с повторной акцией протеста.

Второй день подряд парламент Грузии вводит особый режим из-за того, что власти республики продолжают рассматривать закон "О прозрачности иностранного влияния".

Сообщается, что вход в здание парламента будет запрещен для всех посетителей, кроме СМИ, которые имеют постоянную аккредитацию.

Оппозиционные силы и их сторонники обещали устроить митинг около здания парламента, чтобы остановить рассмотрение законопроекта.

Накануне вечером противники закона об иноагентах остановили движение на проспекте Руставели.

Сообщается, что полицией было задержано порядка 15 человек, а движение транспорта удалось восстановить глубокой ночи.

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