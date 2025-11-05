Вестник Кавказа

В Пакистане здание парламента подсветили в цветах флага Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исламабад поздравил Баку с Днем победы в Отечественной войне Азербайджана и с Днем флага. В цвета азербайджанского флага подсветили сегодня правительственные здания в Пакистане.

Здания офиса премьер-министра, парламента, Верховного суда и других правительственных структур в Исламабаде окрасились в цвета азербайджанского флага.

Праздничную подсветку в Пакистане включили по случаю пятой годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне страны, которая отмечается 8 ноября. Отметим, что также 9 ноября в Азербайджане празднуется День государственного флага.

Акция стала символом дружбы и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

