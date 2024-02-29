В новом микрорайоне Ростова горела строящаяся многоэтажка

Сегодня утром в новом микрорайоне Ростова-на-Дону, Левенцовке, вспыхнул последний этаж строящегося жилого дома, сообщили в МЧС Ростовской области.
Жилую многоэтажку строят на улице Ткачева, вспыхнул огонь там как раз во время строительных работ, однако потушить его своими силами строители не смогли и вызвали спасателей, пожар охватил площадь в 200 кв м, передает "АиФ-Ростов".
Осложняло работы по тушению обилие строийматериалов на площадке, но самые большие опасения вызывали баллоны с газом, которые были складированы здесь же, во дворе. Чтобы избежать их возможного взрыва, спасателям пришлось в первую очередь убрать их со строительной площадки.
Открытое горение было потушено к 11:36, спустя еще час пожар был полностью потушен, отметили в МЧС региона.