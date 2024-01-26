В Москве усилится ветер

Гидрометцентр России спрогнозировал усиление ветра в столице. Его порывы будут достигать 15 м/с.

Синоптики пообещали жителям столичного региона на уходящей неделе умеренно-морозную погоду: столбики термометров будут находиться в диапазоне от -2 до нуля градусов днем, а ночью – около шести градусов ниже нуля. традиционными спутниками прохладной погоды станут снег и гололедица.

«В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов»

– Гидрометцентр России.

Также отмечается, что в регионе усилится ветер, порывы которого будут оставлять 15 м/с. Атмосферное давление пониженное – около 736 мм рт ст.