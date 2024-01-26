Жителей Москвы предупредили о ночной и утренней гололедице

Жителей российской столицы предупредили о гололедице в ближайшие часы. Пешеходов просят быть внимательными, а автомобилистов – соблюдать дистанцию и скоростной режим.
В ночь с четверга на пятницу в столичном регионе ожидается гололедица. Об этом рассказали 1 февраля в комплексе городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 2 февраля местами возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений"
– гласит публикация
В комплексе также отметили, что городские службы постоянно мониторят ситуацию.
Пешеходов призывают проявлять внимательность и аккуратность, а водителей – соблюдать дистанцию и скорость.