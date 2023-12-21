Вестник Кавказа

В Москве потеплело до минус 6

В Москве потеплело до минус 6
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столичном регионе температура воздуха составит около 6-8 градусов мороза. Вероятны небольшие осадки.

В Москве в среду ожидается умеренный мороз, следует из прогноза специалистов.

«Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 8 до 6 градусов мороза, по области от минус 10 до минус 5 градусов. Ветер западный, 6–11 м/c»

– Гидрометцентр

Атмосферное давление соответствует норме - 748 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что до конца рабочей недели в Москве ожидаются резкие перепады давления, это может сказаться на состоянии здоровья метеозависимых людей.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1775 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы