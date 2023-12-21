В Москве потеплело до минус 6

Сегодня в столичном регионе температура воздуха составит около 6-8 градусов мороза. Вероятны небольшие осадки.
В Москве в среду ожидается умеренный мороз, следует из прогноза специалистов.
«Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 8 до 6 градусов мороза, по области от минус 10 до минус 5 градусов. Ветер западный, 6–11 м/c»
– Гидрометцентр
Атмосферное давление соответствует норме - 748 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что до конца рабочей недели в Москве ожидаются резкие перепады давления, это может сказаться на состоянии здоровья метеозависимых людей.
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