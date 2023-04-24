В Москве потеплеет до +22

Опубликовано: 8:51, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москвичей и гостей столицы ждет в понедельник по-летнему теплая погода. Столбики термометров будут подниматься до +22 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков поделился прогнозом в столичном регионе на понедельник. По его словам, сегодня в Москве и области установится теплая погода: столбики термометров будут подниматься до +22 градусов. Также будет облачно с прояснениями, южный 3-8 м/с.

"Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 20-22 градуса, по области - от плюс 18 до 23"

– сообщил собеседник РИА Новости.

Синенков также отметил, что атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.