В Москве подтвердили скорый визит главы МИД Турции

В российском МИД сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Турции совершит визит в Россию. Ранее СМИ сообщали и скором приезде президента Турции в РФ.
Замруководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Россию.
"Я так понимаю, что и с турецкими коллегами у нас продолжатся контакты. В том числе намечается визит министра иностранных дел Турции в РФ"
- Сергей Рябков
Ранее СМИ сообщали о возможном визите Фидана в Москве для обсуждения «зерновой сделки».
Напомним, источники заявляли, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре приедет в Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.