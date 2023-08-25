В Москве подтвердили скорый визит главы МИД Турции

Опубликовано: 12:45, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт главы МИД Турции

В российском МИД сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Турции совершит визит в Россию. Ранее СМИ сообщали и скором приезде президента Турции в РФ.

Замруководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Россию.

"Я так понимаю, что и с турецкими коллегами у нас продолжатся контакты. В том числе намечается визит министра иностранных дел Турции в РФ"

- Сергей Рябков

Ранее СМИ сообщали о возможном визите Фидана в Москве для обсуждения «зерновой сделки».

Напомним, источники заявляли, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре приедет в Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.