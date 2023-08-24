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Путин и Эрдоган могут встретиться в Сочи

Путин и Эрдоган могут встретиться в Сочи
© Фото: сайт Кремля
Источник в турецких дипломатических кругах предварительно назвал возможные время и место встречи президентов России и Турции. По его данным, главы государств соберутся на переговоры в Сочи в начале сентября.

Российский и турецкий лидеры проведут давно обсуждаемую встречу в Сочи, такую информацию озвучил дипломатический источник в Анкаре.

По его сведениям, пишет ТАСС, главы государств побеседуют в России.

"Возможная дата - 4 сентября, в Сочи"

– источник

Ранее сегодня стало известно, что в столицу России приедет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как сообщают турецкие СМИ, в повестку его визита входит вопрос восстановления зерновой сделки.

Эрдоган может прилететь к Путину в Россию

Эрдоган может прилететь к Путину в Россию

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