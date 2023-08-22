Эрдоган может прилететь к Путину в Россию

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По данным источников в Анкаре, президенты РФ и Турции могут в обозримом будущем провести переговоры в традиционном формате. О такой возможности сообщают турецкие СМИ.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут скоро провести встречу, причем пройдет она на российской территории. О возможных переговорах сообщает телеканал NTV, он ссылается на собственные источники.

"Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения [по возобновлению зерновой сделки]"

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Зачем Эрдоган летит в Россию?

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, почему Реджепу Тайипу Эрдогану необходимая скорейшая встреча с Владимиром Путиным независимо от места.

"Турция в последние лет пять позиционирует себя как надрегиональную державу с претензией на участие в системе глобального управления. Формулировка "мир больше пяти" демонстрирует стремление Турции выйти в высшую лигу мировой политики. Зерновая сделка – это первая инициатива современной Турции, которая имеет глобальные последствия. Турция стала не только инициатором, но и посредником в контексте этой сделки, выступая в новой для себя роли балансирующего звена. Турция стремится перейти в новое геополитическое качество, и для этого встреча Эрдогана с Владимиром Путиным необходима", - сказал он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Известно, что в сентябре состоится очередная встреча Генассамблеи ООН. Эрдогану, позиционируя Турцию в качестве нового глобального игрока, способного участвовать в решении глобальных, в том числе продовольственных проблем, важно выступить с трибуны ООН в роли руководителя такого государства. Отсюда принципиальный характер для Анкары реализации ее внешнеполитической стратегии, нацеленной на выход на качественно новый уровень позиционирования на мировой арене, закрепления за собой роли одного из центров геополитического влияния", - обратил внимание Амур Гаджиев.



"Есть здесь и экономический момент. Если зерновая сделка в том виде, в каком она была заключена в рамках Стамбульских соглашений, не будет возобновлена, то Турция потеряет дивиденды, которые она имела в период работы зерновой сделки. Если стороны договорятся об альтернативных маршрутах, Турция уже не будет получать ту же самую плату за транзит. Поэтому помимо политических и имиджевых издержек Анкара может столкнуться с финансовыми издержками, если ее инициатива провалится. И Эрдогану требуется договориться с Владимиром Путиным, чтобы на каких-то условиях первоначальная сделка была возобновлена", - заключил востоковед.