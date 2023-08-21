РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган захотел увидеться с Путиным «лицом к лицу»

Эрдоган и Путин
© Фото: сайт Кремля
Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным в сентябре. Он также заявил о возможном визите главы МИД Турции в Россию в ближайшее время.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

Он напомнил, что осенью пройдут саммит G20 в Индии и Генассамблея ООН в США. По его словам, у глав двух государств найдется возможность поговорить «лицом к лицу», несмотря на загруженную обстановку.

Эрдоган также сообщил о возможном визите министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию в ближайшее время. Президент подчеркнул важности очной работы по «зерновой сделке», так как только живые переговоры могут принести результаты.

В Анкаре рассказали о встрече Путина и Эрдогана в Турции

В Анкаре рассказали о встрече Путина и Эрдогана в Турции

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
720 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version