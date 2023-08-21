Эрдоган захотел увидеться с Путиным «лицом к лицу»

Опубликовано: 14:25, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным в сентябре. Он также заявил о возможном визите главы МИД Турции в Россию в ближайшее время.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

Он напомнил, что осенью пройдут саммит G20 в Индии и Генассамблея ООН в США. По его словам, у глав двух государств найдется возможность поговорить «лицом к лицу», несмотря на загруженную обстановку.

Эрдоган также сообщил о возможном визите министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию в ближайшее время. Президент подчеркнул важности очной работы по «зерновой сделке», так как только живые переговоры могут принести результаты.