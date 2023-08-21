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В Анкаре рассказали о встрече Путина и Эрдогана в Турции

В Анкаре рассказали о встрече Путина и Эрдогана в Турции
Вероятность встречи глав России и Турции в Анкаре мала. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.       

Источник в Анкаре сообщил о том, что вероятность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на турецкой земле крайне мала.

«Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию»

– собеседник ТАСС

В то же время он отметил, что эти данные в настоящее время находятся на вероятностном уровне, так как окончательное решение еще не принято.

В минувшую субботу в Турции также предполагали, что именно Москва может принять встречу лидеров.

Встречу Путина и Эрдогана анонсировал 3 августа представитель официальной Москвы Дмитрий Песков. Сам глава российского государства заявил о том, что в настоящее время ситуация в России требует его постоянного пребывания на территории РФ.

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