Путин и Эрдоган могут перенести встречу из Турции в Россию

Россия и Турция продолжают подготовку визита российского президента Владимира Путина в республику. Такое заявление в эфире телеканала CNN Turk сделал главный советник турецкого лидера.
"Работы в этом направлении сейчас продолжаются. В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита. Мы их проводим"
– Акиф Чагатай Кылыч
Встречу могут перенести в Россию
В то же время в турецких СМИ появилась информация о том, что переговоры глав государств могут состояться на российской территории. Соответствующая заметка появилась в газете Sabah.
При этом в материале не сказано, когда именно может состояться встреча, но подчеркивается, что она очень важна, в том числе для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. После прекращения действия зернового соглашения был нанесен ущерб обстановке безопасности и стабильности, которую с трудом удалось обеспечить в Черном море, сказано в тексте.
"Инициативы обхода зернового коридора путем использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта [в Черноморском бассейне]"
– пишет издание
Несколько дней назад ряд источников сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в последний день августа. При этом место переговоров не называлось.
Зерновая сделка
Впервые она была оформлена летом 2022 года, а затем несколько раз продлевалась. В середине июля соглашение было завершено после отказа России продлевать его. Позднее в МИД РФ озвучили ряд требований, после выполнения которых Москва готова будет вернуться в сделку.