Путин и Эрдоган могут перенести встречу из Турции в Россию

Опубликовано: 14:44, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться на российской территории, пишут турецкие СМИ. Ранее сообщалось, что лидеры РФ и Турции проведут переговоры на территории республики.

Россия и Турция продолжают подготовку визита российского президента Владимира Путина в республику. Такое заявление в эфире телеканала CNN Turk сделал главный советник турецкого лидера.

"Работы в этом направлении сейчас продолжаются. В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита. Мы их проводим"

– Акиф Чагатай Кылыч

Встречу могут перенести в Россию

В то же время в турецких СМИ появилась информация о том, что переговоры глав государств могут состояться на российской территории. Соответствующая заметка появилась в газете Sabah.

При этом в материале не сказано, когда именно может состояться встреча, но подчеркивается, что она очень важна, в том числе для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. После прекращения действия зернового соглашения был нанесен ущерб обстановке безопасности и стабильности, которую с трудом удалось обеспечить в Черном море, сказано в тексте.

"Инициативы обхода зернового коридора путем использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта [в Черноморском бассейне]"

– пишет издание

Несколько дней назад ряд источников сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в последний день августа. При этом место переговоров не называлось.

Зерновая сделка

Впервые она была оформлена летом 2022 года, а затем несколько раз продлевалась. В середине июля соглашение было завершено после отказа России продлевать его. Позднее в МИД РФ озвучили ряд требований, после выполнения которых Москва готова будет вернуться в сделку.