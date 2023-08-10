В Москве перечислили условия возвращения России в зерновую сделку

В российском МИД назвали условия, после которых Москва вернется в «зерновую сделку». Сюда входят переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей и выполнение других задач.
Россия вновь будет участвовать в «зерновой сделке», если будут выполняться выдвинутые ею условия, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
По его словам, для возвращения России должны быть решены следующие задачи:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
- возобновление поставок запчастей;
- налаживание транспортной логистики и страхования;
- восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.
Он отметил, что после выполнения указанных задач Россия сможет рассмотреть возможности своего возвращения в сделку.