В Москве перечислили условия возвращения России в зерновую сделку

Опубликовано: 10:35, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В российском МИД назвали условия, после которых Москва вернется в «зерновую сделку». Сюда входят переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей и выполнение других задач.

Россия вновь будет участвовать в «зерновой сделке», если будут выполняться выдвинутые ею условия, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, для возвращения России должны быть решены следующие задачи:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок запчастей;

налаживание транспортной логистики и страхования;

восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.

Он отметил, что после выполнения указанных задач Россия сможет рассмотреть возможности своего возвращения в сделку.