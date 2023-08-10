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В Москве перечислили условия возвращения России в зерновую сделку

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В российском МИД назвали условия, после которых Москва вернется в «зерновую сделку». Сюда входят переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей и выполнение других задач.

Россия вновь будет участвовать в «зерновой сделке», если будут выполняться выдвинутые ею условия, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, для возвращения России должны быть решены следующие задачи:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
  • возобновление поставок запчастей;
  • налаживание транспортной логистики и страхования;
  • восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.

Он отметил, что после выполнения указанных задач Россия сможет рассмотреть возможности своего возвращения в сделку.

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