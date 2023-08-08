Турция продолжает контакты для возобновления зернового соглашения

Опубликовано: 22:34, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Турции

В Турции не оставляют попыток возобновить зерновую сделку. По словам президента республики, Анкара продолжает поддерживать контакты, чтобы добиться возобновления соглашения.

Турция продолжает поддерживать контакты, чтобы возобновить действие зерновой сделки. Такое заявление сделал во вторник президент республики в ходе своего выступления на конференции турецких послов.

"Мы продолжаем поддерживать наши контакты с целью возобновления приостановленной с 17 июля "зерновой сделки", масштаб которой будет расширен... без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения стран Африки зерном является важным не только для его российского коллеги Владимира Путина, но и для Турции.

"Уверен, мы с ним найдем общий фундамент для решения"

– президент Турции