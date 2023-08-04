Эрдоган ждет визита Путина до начала осени

Опубликовано: 14:30, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на визит Владимира Путина в августе. По его словам, дата визита еще не определена, но переговоры между сторонами ведутся.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в августе.

По словам главы республики, дата визита в настоящее время не определена. Однако, сообщил Эрдоган, глава МИД Турции и руководитель разведки ведут переговоры по приезду Путина в Турцию.

Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана. Стороны подтвердили готовность провести переговоры в скором времени. При этом президенты заявили, что место и дата встречи согласовываются.

Когда состоится встреча Путина и Эрдогана?

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на расхождения в позициях Анкараы и Москвы по визиту Владимира Путина. "Эрдоган говорит о визите Путина в Турцию, турецкие власти сообщают, что все согласовали, но в тот же самый момент со стороны России мы не видим подобной уверенности. Песков говорит лишь о том, что да, встреча будет, она планируется, но даже не факт, что она пройдет в Турции", - прежде всего сказал он.

"Расхождения можно объяснить тем, что в Турции, видимо, не вполне понимают, как на перспективу полета в Анкару смотрит Владимир Путин и в целом российское государство. На днях Путин сказал, что сейчас не самое подходящее время для визитов за границу в целом. Поэтому есть вариант, что лидеры встретятся на какой-то другой площадке, на нейтральной, есть даже предположения, что это произойдет в Азербайджане", - добавил Яшар Ниязбаев.

"Понятно, почему Эрдоган настаивает на очной встрече с Путиным. Эрдоган вообще любит говорить лично и стремится всегда иметь возможность общаться с лидерами тех или иных стран вживую. Раньше у него такая возможность поговорить с Путиным была, и в диалоге они всегда договаривались по дискуссионным вопросам. Сейчас из-за ситуации с выдачей командиров "Азова" (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.) образовался некий холодок в отношениях, и Эрдоган стремится его устранить, объяснить, почему это произошло", - обратил внимание востоковед.

"Эрдоган ведь в самом начале этой истории сказал: "Мы все обсудим с Путиным, когда он приедет в Турцию". Ключевой момент для Эрдогана – донести это лично. Есть много моментов, которые Эрдоган хотел бы обсудить с Путиным, тем более у них много тем для обсуждения: не только Украина, но и сотрудничество в сфере энергетики, в том числе газовый хаб, и Сирия, и АЭС "Аккую", и зерновая сделка. Сделку некоторые в России оценивают как уже закрытую тему, но в Турции есть еще ожидания, и сам Эрдоган выступает за дипломатический выход из ситуации", - заключил Яшар Ниязбаев.