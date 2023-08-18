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В Турции готовят три сценария по зерновой сделке

В Турции готовят три сценария по зерновой сделке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Три сценария по черноморской инициативе прорабатывают в Турции, результаты будут представлены главой турецкого МИД Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины.

В Турции не оставляют попыток возобновить черноморскую сделку, идет обсуждение трех сценариев, после чего глава МИД страны предложит один из вариантов своим коллегам из России и Украины, а затем может состоятся встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, информирует газета Yeni Şafak.

Первый сценарий - негативный. Он предполагает, что возрастет военная напряженность, возможностей для диалога Москвы и Киева не будет, обострится продовольственный кризис.

Второй вариант развития событий: "односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений".

Последний сценарий подразумевает возобновление сделки в прежнем формате после того, как "будут устранены некоторые озабоченности России".

В Турции уверены, только третий вариант выигрышен для всех сторон.

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