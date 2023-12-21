Вестник Кавказа

В Москве – передышка между морозами

В Москве – передышка между морозами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью температура воздуха поднялась до ноля градусов и пошел снег, но продержится такое потепление недолго – уже сегодня в столичном регионе снова начнет стремительно холодать.

На фоне ночного потепления и активного снегопада, прибавившего столичному региону еще около 20 см снега, сегодня днем снова начнет стремительно холодать – уже вечером температура в Москве и Подмосковье опустится до 15 градусов мороза, при этом будет идти сильный снег, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель, гололед. Гололедица, местами снежные заносы. Температура воздуха в Москве составит от 2 градусов мороза до 0, днем понижение температуры до 13 градусов мороза; по области от минус 5 градусов до 0, днем понижение температуры до минус 15 градусов. Ветер северо-западный, 7–12 м/c, местами порывы до 18 м/с"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 732 мм ртутного столба. Как прогнозируют синоптики, к выходным температура воздуха в регионе снова упадет до 20-градусной отметки.

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