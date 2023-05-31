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В Москве начинается недельное похолодание

В Москве начинается недельное похолодание
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В среду в Москве случатся небольшие дожди, летнее тепло останется в прошлом. В город на неделю нагрянуло похолодание, пик которого случится в выходные.

Последний день весны в Москве и Подмосковье обещает быть облачным, дождливым и прохладным. Сегодня в столице стартует похолодание.

«Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса»

– Гидрометцентр России

Днем в регионе синоптики прогнозируют северо-западный ветер силой 6-11 м/c. Атмосферное давление в норме, 746 мм ртутного столба.

Холодный фронт начинает движение по столичному региону, первые дни июня будут арктически холодными - до плюс 11 днем. К климатической норме погода приблизится только в следующую среду.

Начало июня в Москве будет холодным

Начало июня в Москве будет холодным

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