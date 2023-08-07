В Москве начал работать визовый центр Китая

Опубликовано: 17:58, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице России появился визовый сервисный центр Китая. Он располагается примерно в километре от станции метро Парк Победы

В понедельник, 7 августа, в Москве начал работать визовый сервисный центр Китая. Об этом сообщает китайское посольство в России.

"7 августа 2023 года посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации официально запустит работу визового сервисного центра в Москве"

– диппредставительство КНР

Визовый центр располагается в километре от станции метро Парк Победы, на улице Василисы Кожиной, дом 1.

В посольстве отметили, что с завтрашнего дня россияне смогут подавать заявление в визовый центр КНР в Санкт-Петербурге, который находится на Литейном проспекте, дом 26, литера А.