В Москве начал работать визовый центр Китая

В столице России появился визовый сервисный центр Китая. Он располагается примерно в километре от станции метро Парк Победы
В понедельник, 7 августа, в Москве начал работать визовый сервисный центр Китая. Об этом сообщает китайское посольство в России.
"7 августа 2023 года посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации официально запустит работу визового сервисного центра в Москве"
– диппредставительство КНР
Визовый центр располагается в километре от станции метро Парк Победы, на улице Василисы Кожиной, дом 1.
В посольстве отметили, что с завтрашнего дня россияне смогут подавать заявление в визовый центр КНР в Санкт-Петербурге, который находится на Литейном проспекте, дом 26, литера А.