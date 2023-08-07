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В Москве начал работать визовый центр Китая

В Москве начал работать визовый центр Китая
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столице России появился визовый сервисный центр Китая. Он располагается примерно в километре от станции метро Парк Победы

В понедельник, 7 августа, в Москве начал работать визовый сервисный центр Китая. Об этом сообщает китайское посольство в России.

"7 августа 2023 года посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации официально запустит работу визового сервисного центра в Москве"

– диппредставительство КНР

Визовый центр располагается в километре от станции метро Парк Победы, на улице Василисы Кожиной, дом 1.

В посольстве отметили, что с завтрашнего дня россияне смогут подавать заявление в визовый центр КНР в Санкт-Петербурге, который находится на Литейном проспекте, дом 26, литера А.

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