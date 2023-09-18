В Москве будет облачно и тепло

Опубликовано: 6:46, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Понедельник, 18 сентября, будет теплым: столбики в столичном регионе будут дотягиваться до +20-21 градуса. Возможны небольшие дожди.

Москву окутают теплые облака, а воздух днем прогреется до +20 градусов, обещают синоптики. Ночью похолодает до +8 градусов.

Также специалисты Гидрометцентра не исключают, что в столичном регионе пройдут небольшие дожди.

По области днем от +16 до +21 градуса, ночью прогнозируется похолодание до +3 градусов.

«Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр