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Москва отпразднует свой день рождения ветреной погодой

Москва отпразднует свой день рождения ветреной погодой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На День города в Москве установится ветреная погода и +20 градусов. На востоке столицы обещают кратковременные осадки. Погода в Подмосковье может достигнуть 17 градусов тепла.

Жители и гости Москвы отметят День города ветреной погодой, сообщает пресс-служба российского Гидромецентра.

Так, синоптики обещают москвичам +20 градусов и ветер скоростью 5-10 м/с. На востоке города возможны кратковременные осадки. Ночью ожидается +9 градусов тепла.

В Московской области температура может подняться до 17 градусов. При этом ночью прогнозируется падение до +2 градусов.

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