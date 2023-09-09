Москва отпразднует свой день рождения ветреной погодой

Опубликовано: 10:53, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На День города в Москве установится ветреная погода и +20 градусов. На востоке столицы обещают кратковременные осадки. Погода в Подмосковье может достигнуть 17 градусов тепла.

Жители и гости Москвы отметят День города ветреной погодой, сообщает пресс-служба российского Гидромецентра.

Так, синоптики обещают москвичам +20 градусов и ветер скоростью 5-10 м/с. На востоке города возможны кратковременные осадки. Ночью ожидается +9 градусов тепла.

В Московской области температура может подняться до 17 градусов. При этом ночью прогнозируется падение до +2 градусов.