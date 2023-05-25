В Московский регион возвращается тепло

Опубликовано: 6:26, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе немного потеплеет, дождей станет меньше, а давление начнет падать. Воздух прогреется до 20, а местами – до 25 градусов.

В Москве и Московской области сегодня будет пасмурно, но теплее и не так сыро – лишь местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможна гроза, а воздух прогреется выше 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области - от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер будет дуть западный, его скорость составит 5-10 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм ртутного столба, добавляют синоптики.