В МИД Армении оценили эффективность ЕАЭС

Армения не критикует политику РФ, сообщили в МИД республики. В ведомстве уточнили, что Ереван лишь ставит вопросы в рамках двухсторонних отношений и по линии ОДКБ.

Армения считает ЕАЭС эффективной площадкой. Такое заявление сделал в среду глава МИД республики Арарат Мирзоян.

Он также отметил, что Ереван не критикует политику Москвы, а лишь поднимает вопросы в рамках двусторонних отношений и по линии ОДКБ.

"ЕАЭС продолжает эффективно функционировать. Вы не найдете эпизода, где Армения критиковала бы Россию в контексте ЕАЭС"

– руководитель ведомства

При этом он добавил, что ОДКБ – это организация другого характера, члены которой должны защищать границы друг друга.