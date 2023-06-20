В метро Баку запустят оплату по QR-коду

Опубликовано: 12:40, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакинское метро осенью начнет принимать оплату по QR-коду. Нововведение готовят к началу учебного года. Также вскоре появится возможность безналичной оплаты проезда в автобусах Баку.

Бакинский метрополитен будет принимать оплату за проезд, произведенную с помощью QR-кода.

"В течение лета мы также планируем завершить технические работы на некоторых станциях метро (заменить старое оборудование считывателями QR), чтобы новое оборудование было готово к сентябрю - времени начала учебного года и активной рабочей деятельности"

– директор ООО "K Group" (оператор BakiKart) Орхан Байрамов

Также вскоре в бакинских автобусах оплачивать проезд можно будет банковскими картами, для этого создается специальное мобильное приложение.