Вестник Кавказа

В Махачкале водитель иномарки наехал на двух девочек

В Махачкале водитель иномарки наехал на двух девочек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иномарка сбила двух девочек в столице Дагестана. В результате аварии одна из них погибла, вторую доставили в медучреждение.

В четверг вечером в Махачкале под колеса автомобиля попали две девочки. Об этом рассказали в МВД Дагестана.

ДТП случилось примерно в 21:00.

Согласно информации, мужчина, который находился за рулем автомобиля Hyundai, сбил девочек в возрасте 9 и 10 лет, переходивших дорогу в неположенном месте.

"В результате ДТП одна из девочек от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия"

– пресс-служба ведомства

Вторую девочку доставили в больницу, она находится в критическом состоянии.

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