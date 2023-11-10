В Крыму растет заболеваемость ковидом

ОРВИ и ковид превысили эпидпорог в Республике Крым. Тревожный сигнал подают местные медики.
В Крыму продолжается распространятся ОРВИ и коронавирус, темпы распространения заболеваний настолько высоки, что превысили эпидпорог.
«В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выше на 20,9%, эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше»
– Роспотребнадзор
В частности, по данным статистики, только за минувшие семь дней в регионе ОРВИ заболело более семи тысяч человек.
Медики пояснили, что преимущественно на полуострове распространяются риновирусы и вирусы парагриппа. Кроме того, в республике продолжается рост заболеваемости ковидом.
Читайте нас в Дзен Новости Google News