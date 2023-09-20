В Кремле признали обоснованность операции Азербайджана в Карабахе

Опубликовано: 12:58, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кремле отвергли обвинения Армении в свой адрес о невыполнении обязательств по Карабаху. Там указали на то, что азербайджанские военные проводят операцию на своей земле.

Азербайджанские войска де-юре проводят операцию на своей территории. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ.

"Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными"

– Дмитрий Песков

Он также обратил внимание на то, что в этой ситуации Москва исходит из трехсторонних соглашений от 2021-2022 года.

"Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории"

– представитель Кремля

Песков заметил, что это значительно изменило ряд положений.

"Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более, после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана"

– пресс-секретарь главы государства

Кроме того, он подчеркнул, что Москва продолжает контакты и с Ереваном, и с Баку.