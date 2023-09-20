В Кремле признали обоснованность операции Азербайджана в Карабахе

Азербайджанские войска де-юре проводят операцию на своей территории. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ.
"Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными"
– Дмитрий Песков
Он также обратил внимание на то, что в этой ситуации Москва исходит из трехсторонних соглашений от 2021-2022 года.
"Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории"
– представитель Кремля
Песков заметил, что это значительно изменило ряд положений.
"Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более, после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана"
– пресс-секретарь главы государства
Кроме того, он подчеркнул, что Москва продолжает контакты и с Ереваном, и с Баку.